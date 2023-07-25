Суд продлил арест шестерым фигурантам дела о террористическом сообществе и взрывчатке

Центральный районный суд продлил срок пребывания в следственном изоляторе Роману Паклину, 1997 года рождения, Данилу Чертыкову, 1994 года рождения, Юрию Незнамову, 1995 года рождения, обвиняемым в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ), Никите Олейнику, 1995 года рождения, обвиняемому в создании террористического сообщества (ч.1 ст.205.4 УК РФ), Кириллу Брик, 1998 года рождения, Денизу Айдыну, 1999 года рождения, обвиняемых в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч.2 ст.223.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Согласно решениям суда Брик и Айдын будут находиться под стражей по 29 августа, Олейник и Чертыков - по 1 сентября, Паклин и Незнамов - по 31 августа.

Ранее сообщалось, что вечером 30 августа 2022 года Брик и Айдын с самодельным взрывчатым веществом были задержаны в районе ТЭЦ-2 Тюмени, где искали подходящее для производства взрыва участок в лесу. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва массой 312,13 г и два детонатора. 2 сентября их отправили в сизо по обвинению в изготовлении самодельного взрывчатого вещества (ч.2 ст.223.1 УК РФ). Остальные в связи с этим же делом были арестованы 8 сентября.