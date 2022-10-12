В Тюмени по обвинению в участии в терорганизации арестован 30-летний мужчина

Центральный районный суд Тюмени арестовал по 7 декабря Рашата А., 1992 года рождения, который обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности признанной террористической в РФ организации (ч.4 ст.205.4, ч.2 ст.205.5 УК РФ).

Как материалов известно, что мужчина "совместно с установленными следствием лицами, являясь членом террористического сообщества, осуществлял деятельность по созданию в обществе условий для подготовки к осуществлению террористической деятельности, подрыва основ общественной безопасности, пропаганды и поддержки терроризма".

Поясняется, что участники сообщества встречались по ночам на квартирах, коллективно молились, слушали лекции, читали специальные книги, осуществляли сбор денег на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц.

Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью.