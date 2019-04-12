На Иртыше пришлось спасать неосмотрительного рыбака

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Доставлять оказавшегося в опасности рыбака на берег довелось сегодня тобольским спасателям. Трое любителей зимней рыбалки вышли на непрочный весенний лед Иртыша.

"Образовавшиеся за время нахождения рыбаков на реке забереги застали мужчин врасплох. Двое из них смогли самостоятельно вернуться на берег, а вот третьему на выручку пришли сотрудники Тоболького отделения ГИМС", — сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. При помощи судна на воздушной подушке спасатели доставили рыбака на берег.

"Лед на реке стал рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой водой и снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами, и человек окажется в ледяной воде", — предупреждает начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.