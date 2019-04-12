В Тюмени маршрутка сбила подростка

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пешеходом произошло сегодня в третьем часу дня на улице Республики около отеля "Восток". С травмами подросток был доставлен в детский стационар ОКБ №2.

"Маршрутное такси №80 сбило мальчика в возрасте примерно 13–16 лет. Личность ребенка устанавливается", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, мальчик переходил улицу вне пешеходного перехода.