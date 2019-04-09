Тоболяк убил бывшую девушку, которая пришла забрать вещи

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту убийства 28-летней местной жительницы. В расправе над девушкой подозревается ее бывший сожитель, с которым она накануне рассталась.

Тело тоболячки с множественными ножевыми ранениями шеи было найдено 4 апреля в квартире дома в 7-м микрорайоне. По предварительным данным, женщина пришла к бывшему сожителю, чтобы забрать свои личные вещи. Между ними завязалась ссора, мужчина схватил нож и нанес женщине не менее 16 ударов в шею. Она скончалась на месте. Мужчина скрылся с места убийства, но вскоре был задержан. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.