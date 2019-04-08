Следователи ищут очевидцев осеннего ДТП, в котором погиб пешеход

14:41 08 апреля 2019
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Полиция Тюменского района ищет свидетелей смертельной аварии, случившейся на трассе 7 сентября 2018 года.

ДТП произошло в неустановленное время на 172-м километре автодороги Р254 "Иртыш" (подъезд к г. Тюмени). Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

Свидетелей происшествия просят обращаться в следственный отдел МО МВД РФ "Тюменский" по телефону 8(3452) 49-59-60.

Теги: гибель , ДТП , пешеходы
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