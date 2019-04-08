На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Nissan опрокинулся в кювет

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

ДТП произошло вчера, 7 апреля, в шестом часу на 221-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

Водитель на Nissan Almera не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. В автомобиле находилась семья из Тобольского района, которая ехала в сторону Тюмени.

"В результате ДТП водитель 1987 года рождения и двое пассажиров получи телесные повреждения, в том числе 7-летний ребенок, при перевозке которого использовалось удерживающее устройство. Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение", — сообщил в Госавтоинспекции Тобольска.