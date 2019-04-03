В Тобольске таксист организовал нападение на клиентов, уехавших на другой машине

На днях в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на трассе Тобольск — Вагай. Трое мужчин остановили автомобиль с четырьмя пассажирами, избили их и забрали деньги и ценные вещи. Как оказалось, один из нападавших работает таксистом, и выследил он своего клиента, который уехал на другом автомобиле.

Таксист приехал к заказчику в назначенное время, однако по телефону тот ответил, что с тремя другими пассажирами они уже уехали на более комфортабельном автомобиле. Водитель затаил злобу и решил отомстить.

Он и двое его приятелей догнали автомобиль, в котором ехали пассажиры, и вынудили их остановиться. Между мужчинами завязался конфликт, злоумышленники начали избивать пострадавших, одному из потерпевших удалось убежать. Затем двое нападавших начали наносить им удары рукояткой ножа и требовать деньги и ценные вещи. Потерпевшие отдали деньги и свои сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей.

"В настоящее время задержаны двое фигурантов 1999 и 1998 года рождения, предпринимаются меры к задержанию третьего подозреваемого", — сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тобольский". Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".