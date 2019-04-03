Тюменец, застреливший собаку и грозивший убийством женщине, предстанет перед судом

В Тюмени в суде рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, а также в угрозе убийством тюменке.

Инцидент произошел 9 марта 2019 года в СНТ "Надежда-2". Тюменец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье и застрелил бездомную собаку. За собакой и тремя ее щенками ухаживали жители СНТ, которые построили для них будку.

Местная жительница, заслышав выстрелы, вышла к мужчине и сделала ему замечание. В ответ он направил на нее ружье и стал угрожать убийством. Действия хулигана пресек приехавший на место участковый, он изъял у него не зарегистрированное ружье, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.