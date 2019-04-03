В Тюмени бывший электрик обокрал подстанции на 1,5 млн рублей

10:47 03 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В полицию областного центра поступили заявления от представителей энергетической компании, которые сообщили о серии краж из электроподстанций. По подозрению в преступлении был задержан 59-летний житель Екатеринбурга.

Мужчина, до этого работавший электриком, проникал в электроподстанции,  где демонтировал и забирал дорогостоящее оборудование. Украденное он сбывал на блошиных рынках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Доказана его причастность к 13 кражам, общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Теги: кражи
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