В Тюмени бывший электрик обокрал подстанции на 1,5 млн рублей

В полицию областного центра поступили заявления от представителей энергетической компании, которые сообщили о серии краж из электроподстанций. По подозрению в преступлении был задержан 59-летний житель Екатеринбурга.

Мужчина, до этого работавший электриком, проникал в электроподстанции, где демонтировал и забирал дорогостоящее оборудование. Украденное он сбывал на блошиных рынках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Доказана его причастность к 13 кражам, общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.