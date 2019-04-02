Водитель осужден за ДТП, в котором погибла женщина и пострадала его семья

Уватский районный суд Тюменской области вынес приговор 43-летнему жителю Сургута, устроившему смертельную аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Трагический инцидент произошел на 340-м километре трассы в Уватском районе. Мужчина на Toyota RAV4, который ехал с семьей, пошел на обгон, не убедившись, достаточно ли для него места. В результате маневра возникла опасная ситуация для встречного Mitsubishi ASX. Водитель автомобиля Toyota допустил выезд на обочину встречной полосы, где автомобили столкнулись.

В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Mitsubishi, жительница села Уват. Она находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнями безопасности. Ее сожитель, водитель Mitsubishi, получил тяжкий вред здоровью. У их знакомого, находившегося на переднем сидении, диагностировали вред здоровью средней тяжести.

45-летняя супруга и две дочери водителя Toyota в возрасте 5 и 9 лет также получили тяжкий вред здоровью, у самого водителя легкий вред здоровью.

Сургутянин был признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, на год ему запрещено управлять транспортом.