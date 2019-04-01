В суде рассмотрят дело о хищении квартир у восьми тюменцев

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в крупном, а также особо крупном размере. Восемь тюменцев лишились своих прав на жилье.

Аферисты действовали в областном центре в 2011–2015 годах. Они подыскивали граждан, злоупотребляющих алкоголем, и детей-сирот, имеющих квартиры в собственности. Они убеждали их, что принадлежащее им жилье можно выгодно продать. На время подготовки и оформления документов по купле–продаже квартир владельцев недвижимости перевозили в дом на окраине города, куда регулярно передавали спиртное, продукты питания и одежду. После подписания документов собственники обещанного не получали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, мошенники похитили имущество восьми тюменцев на сумму свыше 9,4 млн рублей.