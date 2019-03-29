Жителя Тюменской области обяжут заплатить за убитую косулю 320 тысяч рублей

В Вагайском районе Тюменской области в суд направлено уголовное дело о незаконной охоте на косуль.

В марте этого года в ходе рейда сотрудниками Госохотуправления в Вагайском районе был остановлен местный житель, перевозивший в санях снегохода тушу косули. Он рассказал, что по просьбе своего друга вез застреленную им косулю, не подразумевая, что она добыта незаконным путем.

Размер ущерба, причиненного природе, составил 320 тыс. рублей. С браконьера намерены взыскать эту сумму. Также предъявляемая 36-летнему мужчине статья предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Вскоре дело рассмотрит суд.