В Ялуторовске расследовали дело о смертельной драке на СТО

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Ялуторовске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сильно избил своего знакомого, который потом скончался в больнице.

Инцидент произошел на станции технического обслуживания на улице Лизы Чайкиной. 28 октября 2018 года. По версии следствия, ночью между нетрезвыми мужчинами произошла драка, один из них взял на верстаке металлическую трубу и множество раз ударил ей оппонента. Мужчина с травмами был госпитализирован в областную больницу, где 3 января 2019 года, несмотря на усилия врачей, скончался.

Нанесший ему смертельные травмы 36-летний мужчина обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает СУ СКР по Тюменской области.