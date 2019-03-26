В Тобольске осужден мужчина, который напал на работников скорой

В Тобольске к бесплатным общественным работам суд приговорил 51-летнего местного жителя, который избил фельдшера скорой помощи и угрожал убийством ее коллеге.

В ходе пьяной ссоры его сожительница упала и ударилась головой о батарею. Соседи вызвали скорую. Пьяный мужчина подбежал к прибывшей медсестре и стал ее душить. Фельдшер заступилась за коллегу. Тогда дебошир схватил ее за волосы и ударил ногой в бедро и по лицу. Медики вызвали полицию.

Суд признал тоболяка виновным по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ст.116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений) и назначил ему 400 часов бесплатных общественно-полезных работ.