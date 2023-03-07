Жительница тюменского села избила мать из-за неудач в личной жизни

Викуловский районный суд признал 44-летнюю Елену виновной в нанесении побоев матери, по словам дочери подсудимой, в тот день она была пьяна и обвиняла бабушку в том, что "по её вине в жизни у нее все складывается плохо".

По данным суда, Елене в январе 2022 года уже назначали 200 часов обязательных работ за причинение легкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), инцидент с матерью произошёл в декабре.

"Нанесла побои своей матери, ударив кулаком по голове. Затем схватила за волосы, сбросила с кресла на пол, таскала за волосы и ударяла головой о пол. В результате потерпевшей причинена физическая боль и телесные повреждения", - пишет суд.



В суде Елена заявила, что только оттолкнула мать, от чего та упала. Потерпевшая подтвердила обстоятельства произошедшего, а также пояснила суду, что она прощает дочь, хотя та прощения не просила. Несовершеннолетняя дочь Елены пояснила, что мать пьет, из-за этого часто скандалит с бабушкой.



С учетом всех обстоятельств суд приговорил Елену к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.