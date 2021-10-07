Суд решил оштрафовать тюменца, который побоями пытался урезонить шумных соседок

Мировой судья Ленинского судебного района Тюмени решил согласно статье 6.1.1 КоАП РФ оштрафовать на 5 000 рублей Сергея Л. за нанесение побоев девушкам в соседской квартире. Инцидент произошел ночью 23 июля в ЖК "Апрель".

Суд установил, что 23 июля около полуночи, мужчина влез в квартиру к соседке через балкон в ЖК "Апрель". Он стал ругаться с девушками за слишком шумную вечеринку. Позже видеозапись об этом, размешенная в сети, вызвала широкий общественный резонанс.

Мужчина утверждает, что никого из девушек не бил, а только отталкивал. С решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, которую рассмотрят в Ленинском районном суде Тюмени 14 октября.

Ранее сообщалось, что полиция проводила проверку, по установленным фактам было возбуждено два административных дела: на мужчину - о побоях, на одну из девушек - за нарушение тишины и покоя граждан. Также прокуратурой было установлено, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия, начальник УМВД России по Тюмени получил представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь.