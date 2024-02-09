Тюменская полиция зедержала мужчин, избивших подростков в Новопатрушево

Полиция Тюмени в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила личности двух мужчин, которые избили двух 16-летних подростков и их подругу в подъезде одного из домов в Новопатрушево. Задержанные свою вину не отрицают, говорят, что не предполагали, что их оппоненты такие юные, и раскаиваются в содеянном.

По версии полиции, поводом для конфликта стала шапка одного из пострадавших, которая понравилась мужчинам.

По данным источников в силовых структурах, уголовные дела возбуждены по статье о побоях, вероятнее всего их расследованием займется СУ СК по Тюменской области — накануне стало известно, что следком ходатайствует о передаче дел из органов внутренних дел в производство регионального следственного управления. Глава СКР Бастрыкин поручил тюмескому руководителю СУ СК Кублякову представить доклад об обстоятельствах произошедшего.