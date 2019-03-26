Тюменская прокуратура оштрафовала одну из сельских школ за вредоносный интернет

14:38 26 марта 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://pixabay.com/

Штраф в 20 тысяч рублей за доступ детей к сайтам с опасной для них информацией выплатит Банниковская школа в Абатском районе.

При проверке соблюдения требований Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" местная прокуратура выявила нарушения. Оказалось, что при наличии интернета в учебном заведении не применяются меры по защите детей от опасной информации.

В этой связи прокуратура района возбудила в отношении  школы административное дело. По результатам его рассмотрения  мировой судья подверг образовательную организацию штрафу в 20 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес директора школы было внесено представление об устранении нарушений закона. Доступ к вредоносной информации ограничен, к дисциплинарной ответственности привлечен одно должностное лицо.

Теги: Абатский район , безопасность детей в интернете , прокуратура , школы , штрафы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2019