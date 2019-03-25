Тюменка подожгла баню соседей из-за неприязни к их собакам

Мужчина сообщил в полицию о том, что на его участке подожгли баню. Он вовремя заметил возгорание и смог сам погасить загоревшуюся банную дверь.
Как оказалось, поджог устроила пьяная соседка. "Причиной противоправных действий 42-летней подозреваемой стал конфликт между ней и матерью потерпевшего. Женщины конфликтовали на бытовой почве: фигурантке не нравились собаки, проживающие по соседству", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Выехавшие на место полицейские задержали поджигательницу и доставили ее в отдел полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за попытку умышленного повреждения имущества.
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