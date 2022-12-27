Полиция Тюмени задержала подозреваемого в поджоге трех автомобилей

В течение полутора часов в полицию поступило несколько сообщений о возгорании автомобилей на парковках жилых домов в районе улицы 50 лет Октября. Выехавшие на место оперативники задержали ранее судимого 38-летнего тюменца, который сообщил, что одну машину поджёг, чтобы устранить улики, кода не сумел угнать, вторую и третью - от досады.

Как сообщили в полиции, мужчина пояснил, что распивал спиртные напитки во дворе своего дома и у него возникло желание угнать автомобиль. Осуществить задуманное гражданину не удалось, тогда он решил скрыть следы преступления – поджег пластиковую бутылку, которая лежала в салоне авто. Затем он припомнил недавний конфликт с соседом и решил поджечь и его транспорт, но искомого автомобиля на парковке не оказалось. Тогда фигурант поджег с помощью картонных коробок УАЗ, которое просто оказалось у него на пути. Однако прохожие не дали сильно распространиться возгоранию и гражданин, огорчившись, что не может довести задуманное до конца, из хулиганских побуждений совершил поджог ВАЗа.

Своими действиями тюменец причинил ущерб в размере более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.