На тюменской таможне изъяли запрещенный к продаже табак в коробках из-под сока

Фото: пресс-группа Тюменской таможни

С начала 2019 года тюменские таможенники изъяли более 15 кг насвая. По поводу перемещения табачного изделия, запрещенного к реализации на территории РФ, возбуждено 16 административных дел в отношении граждан, прибывающих в Тюмень из стран Среднеазиатского направления.

Как рассказывают сотрудники таможни, насвай перемещают в различных упаковках: в пакетах, пластиковых бутылках, тканевых мешках. Новый для таможенников способ сокрытия табачного изделия — помещение в непрозрачные коробки из-под сока. Один из нарушителей перемещал в своем багаже шесть литровых коробок, заполненных гранулами насвая.

"Ежегодно должностные лица таможенного поста возбуждают порядка 50 дел об административных правонарушениях по фактам перемещения насвая через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами, — сообщает начальник таможенного поста аэропорта Рощино Тюменской таможни Андрей Беньковский.