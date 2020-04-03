В Тюмени на рынке изъяли 18 тысяч пачек нелегального табака

В областном центре на одном из городских рынков полиция изъяла 18 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. Общая сумма изъятого составила более 800 тысяч рублей.
Реализацией нелегальных сигарет занимался уроженец ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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