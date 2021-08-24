У тюменца изъяли контрафактный табак на 2,5 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере).

С июня по сентябрь 2020 года с целью хранения и дальнейшего сбыта тюменец приобрел более 103,9 тысяч упаковок немаркированных табачных изделий на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. 30 сентября 2020 года контрафактная продукция была изъята правоохранительными органами в гараже и в трех автомобилях.

Суд назначил тюменцу наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Табачные изделия по решению суда уничтожены.