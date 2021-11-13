Тюменский наркодиспансер организует профилактические мероприятия для подростков

В рамках проекта "Бездымное детство" психологи Тюменского областного наркологического диспансера реализуют программы психопрофилактической работы по предупреждению и отказу от табачных изделий в подростковой среде. Мероприятия проводятся в рамках реализации нацпроекта "Демография".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, специалисты приглашали на консультацию ребят, у которых оказался положительным результат тестирования на котинин (что говорит о воздействии табачного дыма на организм), а также членов их семей. За 10 месяцев 2021 года на таких занятиях побывало 84 подростка и 13 взрослых (родителей). Психологи провели 97 консультаций и 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки 70% первичных профилактических консультаций проводились онлайн - через видеосвязь в мессенджерах. Такой формат показал свою эффективность и в профилактических консультациях по отказу от курения для взрослых.

Кроме того, специалисты наркодиспансера проводят профилактические занятия на базе школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, Центральной городской библиотеки. С начала года в них приняли участие более 550 детей и подростков.

Ведется активная работа в социальных сетях. В группе ВКонтакте подвели итоги интернет-конкурса социальных видеороликов для старшеклассников и студентов "Послушай, друг…". Его участниками стали школьники, которые обратились через видеоролики к своим сверстникам и поделились, почему выбирают ЗОЖ и отказываются от употребления табачных изделий и психоактивных веществ.