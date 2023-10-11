МЧС педлагает запретить курить вейпы в школах, больницах, магазинах и в транспорте

МЧС РФ выступает с инициативой о введении ограничения на использование электронных гаджетов для курения в общественных местах. Общественное обсуждение продлится до 7 ноября.
В МЧС пояснили, что предлагается внести изменения в законодательство в отношении определенной категории объектов, для которых велика пожарная опасность. К ним относятся склады и базы, взрыво- и пожаропасные объекты, объекты здравоохранения, образования, транспорта, торговли, а также злаковые и сенокосные угодья. На их территории можно будет организовать места для курения с соблюдением всех норм безопасности. Вне установленных мест курить нельзя.
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