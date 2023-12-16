Среди подростков растет потребление никотинсодержащей продукции

– Курение на неокрепшем организме подростка сказывается разрушительно, влияя не только на здоровье в целом, но и на физическое и умственное развитие, – поясняет главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач областного наркологического диспансера Виталий Андреев.

Он отметил, что основной причиной (56,1%), по которой подростки начинают пробовать электронные сигареты - это любопытство. Среди других популярной причиной для "парения" становятся: подражание, "друг или родственник пользуется устройствами для курения" (23,9%), необычный вкус и отсутствия запаха сигарет, "жидкости для курения есть со вкусом мяты, конфет, фруктов или шоколада" (22,3%), а также стильный дизайн, доступная цена, легкость приобретения. Точки продаж часто располагаются в местах скопления молодежи, сообщает Тюменская область сегодня.

– Дети могут пристраститься к пагубной привычке как в начальной школе, так и в средних, старших классах. Большинство обратившихся в Областной наркологический центр - несовершеннолетние юноши в возрасте от 11 до 17 лет, – рассказывает психолог Надежда Горбунова.