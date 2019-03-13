Тюменка скончалась от побоев подруги

В Тюмени тело женщины с многочисленными повреждениями головы обнаружили в квартире на улице Жигулевской днем 11 марта. По подозрению в преступлении была задержана подруга погибшей.

По версии следствия, в тот день женщины вместе распивали спиртное. Между ними случилась ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта одна из них нанесла другой удары руками, в результате чего последняя потеряла равновесие и упала, ударившись головой о пол. 41-летней женщине были причинены повреждения, от которых она через непродолжительное время скончалась на месте.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время 52-летней задержанной будет предъявлено обвинение.