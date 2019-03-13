Под Тюменью мужчина погиб от рухнувшего с крыши снега

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело по смертельному инциденту с пенсионером, на которого с дома упала снежная лавина.

Трагедия произошла в понедельник днем, 11 марта, в поселке Боровском. 86-летний мужчина приехал туда из села Богандинского к нотариусу. Офис находился на первом этаже многоквартирного шестиэтажного дома по улице Островского, 34.

"Когда он подошел к крыльцу офиса нотариуса, то на него с крыши жилого дома упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала скорую помощь и полицию", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прибывшие медики оказали ему первую медицинскую помощь и экстренно доставили в больницу. Спасти пенсионера не удалось. Он скончался в этот же день от полученных травм.

Многоквартирный дом находится на обслуживании у ТСЖ "Сибиряк". Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Прокуратура Тюменского района проводит проверку соблюдения законодательства о надлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома.