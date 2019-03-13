В Тюмени поймали серийного вора в медицинской маске

Изображение: видео пресс-службы УМВД по Тюменской области

В областном центре полиция задержала местного жителя, который совершил серию краж в торговых центрах и автобусах. У горожан злоумышленник похищал дорогие смартфоны и кошельки.

По месту жительства тюменца нашли часть похищенных гаджетов, а также медицинскую маску, в которой он обкрадывал людей. Похищенные телефоны мужчина сбывал в комиссионных магазинах, а деньги тратил на личные нужды. Полицейские установили его причастность к 13 кражам.

В отношении 32-летнего ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.