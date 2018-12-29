Тюменка, попавшаяся на фиктивном браке с мигрантом, помогла еще 500 иностранцам

В Тюмени за фиктивную регистрацию мигрантов перед судом предстанет 39-летняя местная жительница.

В октябре–ноябре этого года женщина поставила на учет в квартире, в которой проживала с родителями и семьей сестры, почти полсотни иностранных граждан. Разумеется, фактически они там никогда проживали. Ранее тюменка уже была оштрафована мировым судьей на 150 тысяч рублей за то, что в августе 2017-го – марте 2018 года зарегистрировала в этой же квартире 430 мигрантов.

Этими случаями эпизоды нелегального заработка тюменки, связанного с иностранными гражданами, не исчерпываются. В декабре по иску прокуратуры суд признал недействительным ее брак с гражданином Республики Таджикистан. Как установили правоохранители, супружеский союз был зарегистрирован вовсе не для создания семьи. За заключение фиктивного брака женщина выручила 50 тысяч рублей.