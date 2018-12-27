Гражданин Кыргызстана, совершивший жестокое убийство в Тюмени в 1998 году, экстрадирован в Россию

На днях в Россию был экстрадирован гражданин Республики Кыргызстан, долгое время находившийся в международном розыске за особо тяжкое преступление.
Оно было совершено летом 1998 года в Тюмени. В вечернее время недалеко от школы №34 прохожему нанесли полсотни ударов ножами, мужчина скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.105 УК РФ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность уроженца ближнего зарубежья 1977 года рождения, который впоследствии скрылся на территории Республики Кыргызстан. Мужчину объявили в международный розыск.
Чтобы установить его местонахождение, в 2015 году был организован выезд оперативной группы УМВД России по Тюменской области на территорию Кыргызстана. Мужчина был задержан по месту проживания в Чуйской области.
"Фигурант разыскивался также органами ФСИН Кыргызстана за совершение побега из мест заключения, там он был препровожден в места лишения свободы. После отбытия срока заключения на территории Кыргызстана фигурант экстрадирован в Россию", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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