В Тюмени водителя судят за пьяное ДТП, в котором погибла его пассажирка

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП.

Трагедия случилась 8 ноября 2018 года около двух часов ночи на улице Пермякова. 28-летний водитель на автомобиле Honda, принадлежащем его знакомому, допустил столкновение с грузовиком Volvo. В аварии погибла 21-летняя пассажирка легкового автомобиля.

"По версии следствия, в момент происшествия водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением автомобиля, не учел интенсивность движения, а также дорожные и метеорологические условия — мокрый асфальт и темное время суток", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. В июне 2017 года он был лишен права управления транспортом на 19 месяцев.

Материалы уголовного дела переданы в суд, подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему выдвинуто обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).