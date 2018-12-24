Тюменка выручила за фиктивный брак с мигрантом 50 тысяч рублей

В Тюмени по иску прокуратуры суд признал недействительным брак между гражданкой РФ и гражданином Республики Таджикистан. Как установили правоохранители, супружеский союз был зарегистрирован вовсе не для создания семьи.

В марте 2018 года иностранец обратился в управление по вопросам миграции регионального УМВД с заявлением о выдаче ему вида на жительство на территории России. При этом он предоставил свидетельство о заключении брака с тюменкой от 2016 года. Информацию решено было проверить. Как выяснилось в ходе проверки, месяцем ранее из Таджикистана в Россию прибыла супруга мигранта с малолетним ребенком. С тюменкой же мужчина никогда не проживал, не вел совместного хозяйства и не имел общих детей.

"Брак был заключен с целью получения вида на жительство, а затем российского гражданства. За заключение фиктивного брака он передал женщине вознаграждение в размере 50 тысяч рублей", — сообщает прокуратура Тюменской области.