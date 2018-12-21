В Тюмени бездомный, убивший шесть человек, сознался в еще одном убийстве

В областном центре окончено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного еще в 2004 году. В преступлении следователям сознался мужчина, уже отбывающий пожизненное заключение за убийство.

В апреле 2005 года мужские скелетированные останки были обнаружены в техническом колодце в лесном массиве в районе ТЭЦ-2. Были выявлены признаки насильственной смерти — оскольчатый перелом черепа. Погибшим оказался мужчина 1955 года рождения без определенного места жительства. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но долгое время оно оставалось нераскрытым.

Признание в убийстве последовало от 47-летнего мужчины, также без определенного места жительства. Он рассказал следователям об обстоятельствах преступления и о том, куда спрятал тело.Отметим, что в 2009 году мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство шести мужчин без определенного места жительства на территории Тюмени.

По версии следствия, в сентябре 2004 года между осужденным и потерпевшим случился конфликт. Они не поделили между собой собранный металлолом, который хотели сдать. Один из них взял металлическую трубу и ударил другого несколько раз по голове. От ранений он скончался на месте. Убийца сбросил тело в колодец и скрылся.

"По данному уголовному делу следователями СКР по Тюменской области проведен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская экспертиза, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая", — сообщили в СУ СК по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.