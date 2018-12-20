На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик спровоцировал смертельную аварию

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло вчера вечером в Тобольском районе. На 303-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись тягач с полуприцепом и легковой автомобиль Datsun. 63-летний водитель легковушки погиб, 50-летняя пассажирка получила множественные травмы.

"По предварительным данным, водитель грузовика при совершении обгона попутного транспорта выехал на полосу встречного движения. Водитель Datsun, двигавшегося впереди в попутном направлении, в это время стал выполнять левый поворот", — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.