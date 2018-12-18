На улице 50 лет Октября столкнулись четыре автомобиля

Девять дорожных аварий произошло вчера, 17 декабря, на территории Тюменской области. Травмы в них получили 18 человек.

В Тюмени массовое ДТП случилось утром на пересечении улиц 50 лет Октября и Севастопольской. Там произошло столкновение автомобилей "Лада Веста" и "Газель" с последующим столкновением с "Тойота Авенсис" и еще одной, припаркованной "Ладой".

"По предварительным данным, водитель "Лады Веста" при повороте налево на перекрестке не пропустил встречный транспорт. В результате происшествия, предварительно, травму головы получила 37-летняя водитель "Тойоты", ушиб позвоночника у 20-летнего водителя "Лады Веста"", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Днем на улице Ветеранов Труда столкнулись "Лада Приора" и "Жигули" 5-й модели. По предварительным данным, 25-летняя водитель "Приоры" при повороте налево не пропустила встречный транспорт. В результате аварии пострадали пять человек: водитель "Приоры", 40-летний водитель и трое пассажиров "Жигулей", среди которых 14-летний подросток. Предварительно, водитель "Жигулей" получил перелом предплечья, у остальных пострадавших ушибы.

В полночь на улице Профсоюзной столкнулись автомобили "Киа" и "Тойота" с последующим наездом на препятствие. В результате аварии различные травмы получили пассажиры "Тойоты": 39-летняя женщина, 22-летняя девушка и 58-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области