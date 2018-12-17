В Тюмени разыскали автомобиль, водитель которого грубо нарушил ПДД в центре города

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские автоинспекторы заинтересовались разошедшейся в интернете видеозаписью, на которой видно, как в центре Тюмени автомобиль Lada Vesta в раскраске такси проезжает на запрещающий сигнал светофора и разворачивается на пешеходном переходе.

Инспекторы полка ДПС задержали автомобиль на улице Алебашевской. За рулем был 25-летний молодой человек, который показал сотрудникам ГИБДД договор купли-продажи машины, и сообщил, что купил автомобиль накануне. Он рассказал, что не работает таксистом и с инцидентом на пешеходнике никак не связан, а соответствующие наклейки с машины собирался снять.

Прежней владелицей Lada Vesta оказалась 23-летняя жительница Тюмени, которая в свою очередь рассказала, что в день, когда была сделана видеозапись, она давала машину знакомому на свадьбу, но сейчас он уехал на север.

"Водителя Lada Vesta автоинспекторы привлекли к ответственности за управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси. В отношении владелицы автомобиля вынесены постановления о наложении штрафов за невыполнение водителем требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, и разворот на пешеходном переходе", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.