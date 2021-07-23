Тюменские таможенники изъяли из магазина 4 тысячи пачек пачек безакцизных сигарет

Две тонны запрещенной к продаже продукции обнаружили тюменские таможенники в магазине индивидуального предпринимателя.
"Немаркированные акцизными марками 4 215 пачек сигарет производства Европы, России и Республики Беларусь предприниматель хранил на складе и реализовывал на прилавках своей торговой точки", — рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Сергей Ходюк.
Табачные изделия изъяты сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в рамках возбужденного дела об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП России). Судьбу товара определит суд.
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