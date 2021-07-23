Тюменские таможенники изъяли из магазина 4 тысячи пачек пачек безакцизных сигарет

13:25 23 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Две тонны запрещенной к продаже продукции обнаружили тюменские таможенники в магазине индивидуального предпринимателя. 

"Немаркированные акцизными марками 4 215 пачек сигарет производства Европы, России и Республики Беларусь предприниматель хранил на складе и реализовывал на прилавках своей торговой точки", — рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Сергей Ходюк.

Табачные изделия изъяты сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в рамках возбужденного дела об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП России). Судьбу товара определит суд. 

Теги: нарушения , таможня
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021