В тюменском селе трактор наехал на водителя

Инцидент произошел в селе Ушакова Вагайского района в минувшую субботу.

Когда водитель трактора вышел из кабины, транспорт пришел в движение и наехал ему на ногу. По предварительным данным, мужчина не поставил его на стояночный тормоз. В результате происшествия тракторист получил открытый перелом костей голени со смещением.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, права управления техникой 48-летний мужчина не имеет.