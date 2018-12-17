В тюменском селе трактор наехал на водителя

15:38 17 декабря 2018
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Инцидент произошел в селе Ушакова Вагайского района в минувшую субботу.

Когда водитель трактора вышел из кабины, транспорт пришел в движение и наехал ему на ногу. По предварительным данным, мужчина не поставил его на стояночный тормоз. В результате происшествия тракторист получил открытый перелом костей голени со смещением.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, права управления техникой 48-летний мужчина не имеет.

 

 

Теги: ДТП , травмы , трактор
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