Экс-руководителя тюменской фирмы будут судить за невыплату 1,9 млн рублей своим сотрудникам

Прокуратура Калининского округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО "Современные технологии". По версии следствия, обвиняемый не выплатил 9 работникам заработную плату в общей сумме свыше 1,9 млн рублей за разные периоды работы.

Уголовное дело возбуждено в октябре 2018 года. До этого прокуратура вносила руководителю представление об устранении нарушений закона и возбуждала на ООО "Современные технологии" административное дело о невыплате в установленный срок зарплаты. По результатам рассмотрения дела Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала организацию на 30 тыс. рублей.

В ноябре 2018 года организация признана банкротом, назначен конкурсный управляющий. Погашение долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура округа утвердила по делу бывшего гендиректора обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в областной прокуратуре.