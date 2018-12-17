Экс-руководителя тюменской фирмы будут судить за невыплату 1,9 млн рублей своим сотрудникам

16:15 17 декабря 2018
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Прокуратура Калининского округа Тюмени  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении бывшего гендиректора ООО "Современные технологии". По версии следствия, обвиняемый не выплатил 9 работникам заработную плату в общей сумме свыше 1,9 млн рублей за разные периоды работы.

Уголовное дело возбуждено  в октябре 2018 года. До этого прокуратура вносила руководителю представление об устранении нарушений закона и возбуждала на ООО "Современные технологии" административное дело о невыплате в установленный срок зарплаты. По результатам рассмотрения дела Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала  организацию на 30 тыс. рублей.

В ноябре 2018 года организация признана банкротом, назначен конкурсный управляющий. Погашение долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура округа утвердила по делу бывшего гендиректора обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в областной прокуратуре.

Теги: долги по зарплате , прокуратура , уголовная ответственность
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