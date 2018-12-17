У "Океана" столкнулись автобусы

15:10 17 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени авария с участием общественного транспорта случилась вчера, 16 декабря, на улице Республики. На остановке "Магазин Океан" столкнулись автобусы №54 и №11. В аварии пострадали пять пассажиров обоих автобусов. Предварительно, у всех пострадавших ушибы, у одной из женщин — перелом ребер.

"По предварительным данным, водитель 54-го автобуса не обеспечил постоянный контроль над движением и допустил наезд на стоящий на остановке 11-й",  — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , общественный транспорт , пострадавшие
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018