У "Океана" столкнулись автобусы

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени авария с участием общественного транспорта случилась вчера, 16 декабря, на улице Республики. На остановке "Магазин Океан" столкнулись автобусы №54 и №11. В аварии пострадали пять пассажиров обоих автобусов. Предварительно, у всех пострадавших ушибы, у одной из женщин — перелом ребер.

"По предварительным данным, водитель 54-го автобуса не обеспечил постоянный контроль над движением и допустил наезд на стоящий на остановке 11-й", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.