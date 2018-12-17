В Тюмени наградили лучших специалистов поликлиник

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения администрации Тюмени

Награждение врачей и медицинских работников тюменских городских поликлиник прошло в рамках конкурсов "Лучший по профессии – 2018" и "Мой любимый детский доктор – 2018".

Муниципальные премии города Тюмени за многолетний добросовестный труд по охране здоровья горожан получили главный врач ММАУ "Городская поликлиника № 5" Виктория Беленькая, главный врач поликлиники №17 Татьяна Клещевникова и главный врач ММАУ "Городская поликлиника № 12" Наталия Путина.

Лучшим по итогам 2018 года было признано ММАУ "Городская поликлиника № 17". В номинации "Народный доктор" большинством голосов была признана самой достойной врач акушер-гинеколог поликлиники №17 Екатерина Остапенко.

В номинации "Мое призвание — медицина" среди врачей со стажем работы менее пяти лет победителем стала врач аллерголог-иммунолог городской поликлиники № 4 Светлана Селиванова. В номинации "За верность профессии", где оценивалась работа врача со стажем более пяти лет, лучшей стала врач-педиатр участковый ММАУ "Городская поликлиника № 5" Елена Михайленко.

Среди молодых специалистов в номинации "На пути к успеху" лучшей была признана фельдшер неотложной помощи городской поликлиники №4 Анастасия Орехова. В номинации "Опора и поддержка" для более опытных медицинских работников в лидеры вышла зубной техник ММАУ "Стоматологическая поликлиника №1" Ирина Елишева.

Как рассказали в городском департаменте здравоохранения, в этом году в конкурсной программе появились две новые номинации: в "Медицинской династии" победу одержала врач-педиатр участковый городской поликлиники № 5 Олеся Сейльбах, а в номинации "Регистратура — время перемен" победа досталась городской поликлинике №3.