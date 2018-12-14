В Тюмени осудили педофила за преступление десятилетней давности

13 декабря Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 42-летнему жителю Ялуторовского района. Мужчина был признан виновным в изнасиловании восьмилетней девочки. Преступление оставалось нераскрытым порядка десяти лет.

16 июня 2008 года мужчина из Ялуторовского района приехал в Тюмень к своей сестре в гости. В этот же день он надругался над ребенком, которого встретил на улице. Девочка шла в библиотеку на улице Геологоразведчиков, чтобы сдать книгу. Мужчина схватил ребенка за руку и, угрожая ей ножом и убийством, привел в лесополосу за железнодорожными путями, где изнасиловал. Было возбуждено уголовное дело.

"Найти педофила помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году, которая была сформирована из накопленных данных ДНК, полученных в результате производства судебных экспертиз, экспертных исследований. Геномный профиль ялуторовчанина совпал с геномным профилем лица, разыскиваемого за изнасилование малолетней в 2008 году", — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Насильник был задержан в феврале 2018 года и по решению суда заключен под стражу. Потерпевшая опознала злоумышленника.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2000 году он был осужден за изнасилование.

Проведенная Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство — сексуальное предпочтение детей. Его признали вменяемым, но, по мнению экспертов, он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии особого режима. В его действиях установлен особо опасный рецидив. Также суд назначил осужденному принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.