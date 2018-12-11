Тюменца судят за ДТП, в котором погибла его 27-летняя знакомая

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Тюменской области

Уголовная ответственность грозит жителю Тюмени, который нарушил правила ПДД, в результате чего произошла смертельная авария.

Трагический инцидент случился в Армизонском районе Тюменской области в сентябре этого года. Приехавший туда тюменец встретил в кафе 27-летнюю знакомую с ее младшей сестрой, которые также приехали туда из Тюмени. Утром девушка попросила молодого человека подвезти их до дома родителей.

По версии следствия, тюменец управлял автомобилем со скоростью, не обеспечивавшей контроль за его движением. На одном из участков тюменец проигнорировал дорожный знак "Опасный поворот", машину занесло, и она улетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Водителя и его знакомую, сидевшую на переднем сиденье, выбросило из автомобиля. В машине никто не был пристегнут ремнем безопасности.

Женщина получила тяжкие повреждения и в тот же день скончалась в больнице. У нее остался трехлетний сын. Сам водитель и младшая сестра погибшей серьезно не пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

23-летний тюменец признал свою вину в ДТП. Вскоре дело рассмотрит суд.