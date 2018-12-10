В Тюменской области автомобиль столкнулся с поездом

ДТП на железнодорожном переезде произошло сегодня, 10 декабря, в окрестностях Заводоуковска. В половине двенадцатого дня на автодороге между поселками Речной и Урожайный столкнулись поезд и легковой автомобиль.
"По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля "Лада" 15-й модели пренебрег запрещающим сигналом железнодорожного светофора, попытавшись пересечь переезд перед приближающимся товарным поездом, вследствие чего произошло столкновение", — сообщили в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.
В аварии водитель и пассажирка "Лады" получили травмы и были доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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