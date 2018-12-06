В Тюменской области ищут 12-летнюю Ксению Молодкину

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

Полиция ведет поиски Ксении Молодкиной, которая 5 декабря ушла из дома в селе Исетском Тюменской области. По имеющейся информации, сейчас 12-летняя девочка находится в Тюмени.

Приметы: на вид 12–15 лет, рост 160–165 см, среднего телосложения, волосы прямые темного цвета до плеч, лицо овальное, глаза карие, носит очки для зрения.

Была одета: шапка и шарф серого цвета, куртка-пуховик синего цвета до колен, брюки темного цвета, сапоги черного цвета. Возможно при себе имеет рюкзак темного цвета, на боку рюкзака светлая вставка розового или красного цвета.

При получении информации о местонахождении Ксении необходимо сообщить ее в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-932, 793-727, дежурная часть: 793-023 или 02.