На заводе в Ишимском районе погиб рабочий

Фото предоставлено СУ СК по Тюменской области

В Ишимском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на территории завода "АминоСиб".

Трагический инцидент произошел в минувший понедельник, 3 декабря. На автопогрузчике, двигавшемся по необорудованному дорожному покрытию, произошло раскачивание груза (два мешка с сульфатом аммония по 880 кг каждый), из-за чего автопогрузчик опрокинулся.

"Рабочий завода, управлявший спецтехникой, выпрыгнул и попытался отбежать от падающей техники, однако не успел. Автопогрузчик весом 2,5 тонны упал на пострадавшего, в результате чего последний скончался на месте", — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, допрашиваются должностные лица завода и очевидцы.