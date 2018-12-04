В Тюмени ищут очевидцев ДТП с пешеходом на Салаирском тракте

15:52 04 декабря 2018
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Госавтоинспекция Тюменской области просит откликнуться очевидцев наезда на пешехода на Салаирском тракте. ДТП напротив строения 1 случилось еще 15 октября. Здесь автомобилем Toyota Corolla белого цвета была сбита женщина. Обстоятельства аварии выясняются.

Очевидцев инцидента просят обратиться в следственный отдел по ДТП по телефонам 794-722,  29-14-77.

             

 

Теги: ДТП , пешеходы , поиски
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