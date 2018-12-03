В Тюмени работник автосалона украл из сейфа полмиллиона рублей

В Тюмени расследуется кража в крупной сети автосалонов, совершенная одним из сотрудников. Мужчина похитил из сейфа в кабинете директора порядка 500 тысяч рублей и потратил часть из них на билеты в Москву.

Как установили полицейские, в день кражи менеджер по продажам сказал коллегам, что задержится в офисе, чтобы доделать работу. Он предупредил, что его не нужно ждать, и что он сам закроет помещение. Когда автосалон опустел, молодой человек пробрался в кабинет директора и, воспользовавшись ключами, забрал из сейфа порядка полумиллиона рублей. После этого менеджер закрыл кабинет директора и скрылся. После опроса свидетелей и изучения записей с камер видеонаблюдения личность злоумышленника была установлена.

"Им оказался 27-летний местный житель. Часть похищенных денег он потратил на авиабилеты на путешествие в Москву. В настоящее время злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража"", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.